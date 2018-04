Ettevõtja Rein Kirsipuu kaalub Annelinna ujula ehitamist

Tartu ligi sajal tuhandel elani­­kul napib katuse all olevaid uju­­miskohti. Nüüd on lootust, et vee­lembeste inimeste elu paraneb, sest linnavalitsus kiitis paar päeva tagasi heaks uue ujula ja spordihoone rajamise Annelinna. Hoone ehitamise soovi on avaldanud jalgrattatreener ja ettevõtja Rein Kirsipuu.