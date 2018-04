Linnaruum paneb laste fantaasia tööle

Arhitektuuri lühikursusel käiv Sonja Mets rääkis, et talle arhitektuurikoolis väga meeldib, geomeetriatunnis on tal juba valminud bussipeatuski. Aga arhitekti temast siiski ei saa. «Mulle meeldivad loomad,» ütles ta.

Et Sonja Metsa isa on huvikoolis õpetaja, tuli ka tüdrukul sammud arhitektuurikooli seada, kuid sundust ta siiski ei tunne. «Siin saab palju fantaasiat kasutada ja üldse on väga põnev,» sõnas ta.