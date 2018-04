Sellest aastast teeb ühistranspordi järelevalvet maanteeamet. Härjal on sarvist haaratud ning järelevalve talituse juhataja Ahto Pahk möönis, et Jõgevamaal, kus liiniveoleping on sõlmitud ASiga Atko Bussiliinid, on puudujääke juba tuvastatud. Ühel korral tehti ettevõttele ettekirjutus seetõttu, et juht oli peatusest mööda sõitnud seal viibinud inimest peale võtmata. Kuid probleeme on ka sellega, et mõningaid liine pole bussijuhid lõpuni sõitnud.