Vabastajad saavad uue mälestusmärgi

Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja linnaarhitekt Tõnis Arjuse sõnul on kõnealuse vana ja räämas monumendi seisukorda hinnanud mitmed eksperdid. Uurimise käigus on tähendatud, et mälestusmärk vajab väga suures ulatuses renoveerimist, mistõttu selle taastamine ei tuleks kõne alla. Lihtsam on alustada päris uue monumendi loomist, kus võetakse eeskujuks varasem, hävinud algne lahendus.