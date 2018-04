Ülikooli tähelepanu keskmes on õppe kvaliteet ja ma pean tähtsaks, et lisaks üliõpilaste tagasisidele suudaksime sisuliselt analüüsida ka meie lõpetajate karjääriteid nii kodu- kui ka välismaal. Vilistlaste tagasiside kolm kuni viis aastat pärast lõpetamist on parim võimalus hinnata meie antud hariduse sisu, tulemuslikkust ja arenguvõimalusi.

Viimasel ajal räägitakse tööandja ootustest kõrgharidusele, rahvusülikoolil lasub aga kaalukamgi vastutus: prognoosida ühiskonna vajadusi 10–15 aastat ette ja vastavalt sellele juhtida kõrghariduse suundumusi.

Riikliku tellimuse puudumise korral peab ülikool ise määrama õppekavade ja õppekohtade optimaalse arvu, tagama õpetamise sisu ja kvaliteedi. Ülikool on püüdnud teha õigeid valikuid, aga konstruktiivsusest on jäänud puudu nii riigis kui ülikoolis. Riigieelarvelise tegevustoetuse jaotus pärineb koolitustellimuse ajast, põhjustades ebaselgust ja rahulolematust. Õppekavade rahastus peab aga olema piisav eri erialade vajadusi arvestava kvaliteetse õppe korraldamiseks.

2013. aastast rahastatakse ülikooliharidust halduslepingute alusel. Viis aastat on piisav aeg hindamaks tulemusi, sh lootuse täitumist, et ülikoolide vahel kujunevad vastutusvaldkonnad. Tartu ülikool saab haarata initsiatiivi nüüdisaegse ja kvaliteeti tagava ülikoolihariduse kulumudeli koostamisel.

Ülikoolil on mõju ühiskonna tulevikule. Teadus- ja arendustegevuse riigieelarvelise rahastamise suund projektipõhiselt institutsionaalsele on õige, ülikoolil tuleb lihtsalt tagada raha rakendamine oma eesmärkide täitmiseks. Ülikooli sees on võtmesõnaks tasakaal – projektipõhine rahastamine annab võimaluse uueks arenguks ja uutele tegijatele ning baasrahastamine tagab stabiilsuse. Pädevaimad otsustajad silmapaistvate teadusrühmade ja perspektiivikate projektide üle on akadeemilised üksused. Oluline on ka rahastada teadusrühmi, mis on vajalikud ülikoolihariduse kvaliteedi tagamiseks ja ühiskonna teenimiseks.

Pean oluliseks, et teaduse baasfinantseerimise jaotuspõhimõtete läbivaatus oleks rektoraadi ja nõukogu prioriteet. Juba 2019. aasta eelarve kujundamisel peab see saama vähemalt sama tõsise arutelu objektiks, kui seda on olnud tegevustoetuse jaotus. Samas tuleb meeles pidada, et ülikoolisisesest ümberjagamisest üksi ei piisa, peame eest vedama ka dialoogi, mis mõjutaks Eesti juhtide riigimehelikke otsuseid struktuurse muutuse suunas: teadusrahastust tuleb suurendada ühe protsendini SKPst, mis tähendab lisainvesteeringuid umbkaudu 70 miljonit eurot aastas.

Koostöö Eesti riigi ja ühiskonna, Eesti kõrgkoolide ja ettevõtetega võimaldab ülikoolil edukalt eest vedada ühiskonna teadmuspõhist arengut. Ülikooli vastutus on juba praegu üle-eestiline, me oleme Narvas, Pärnus, Viljandis. Aga Tartu ülikooli tippkvaliteedil põhinevat tuge oodatakse pikisilmi ka Tallinnas ja me ei saa neid lootusi petta. Ülikool vastutab kogu Eesti, ka Tallinna harituse eest ja me oleme valmis selle kohustuse tõsiselt ette võtma.

Eestis on vaja lahendada doktorantide staatusega kaasnev ebamäärasus, mis praegu halvab noorte akadeemilise karjääri valiku. Doktorandid on üliõpilase staatuses, sissetulekuks vaid doktoranditoetus ja stipendiumid.

Tegelikkuses on doktorandid mitte üliõpilased, vaid magistrikraadiga spetsialistid, kes teevad teadustööd. Töö eest peaks doktorant saama palka koos kaasnevate sotsiaalsete garantiidega. Pakun lahenduseks, et doktoriõppesse vastuvõetud asuvad ülikoolis tööle nooremteaduri tähtajalisel ametikohal, mille jätkumine sõltub iga-aastase atesteerimise läbimisest ja arvestab erialade erinevust. Ümberkorraldus üliõpilase staatusest töövõtjaks vajab üleminekuaega, ent selle sammu mõju Eesti edule oleks hindamatu.

Ülikool vajab Eesti arengu eestvedaja olemiseks meie kõigi pühendumist ja koostööd – nii ülikoolis endas kui kogu riigis. Paneme seljad kokku!