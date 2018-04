Kunstide keskuses näeb rahvuslikke sõbakirjalisi tekke

Näitusel on telgedel kootud villased sõbakirjalised tekid, mille loomisel kasutasid VKA teise kursuse tudengid traditsioonilisi tehnikaid ja töövahendeid. Kangastelgedel kootud mustrilised tekid on valmistatud muuseumides säilinud terviklike tekkide või tekikatkete põhjal, et anda uus elu unustusse vajunud käsitööpärandile.