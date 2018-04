Kuigi seda sõnumit on linnavalitsus bussis liikumise sujuvamaks muutmiseks püüdnud edastada juba viimased kümme aastat, ei tunnista linn ega praegu Tartu bussiliine käitav Sebe, et nad on sääraseid häälteavitusi nõudnud. Ilmselt on püüd bussis liikumist reguleerida bussijuhtide isetegevus.