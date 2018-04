E-kunstisalongis läheb oksjonile ülemöödunud sajandi maal

E-kunstisalong (Tehase 16) korraldab 7. aprillil kevadoksjoni, mille üks tõmbenumbreid on omal ajal Tartus elanud baltisaksa kunstniku Julie Hagen-Schwarzi maal «Käsmu». Arvatavasti 1889. aastal valminud teosele on salongi veebilehel ja ka trükitud kataloogis pandud alghinnaks 10 700 eurot. See on ka seekordse oksjoni kõrgeim hind. Madalaima alghinnaga on Endel Kõksi tušijoonistus «Inglisild» 1940. aastate esimesest poolest – 350 eurot.