Avo Samarüütel: me ei vaja poliitikuid, kelle arvates on Eestis piima niigi palju

Peremees Avo Samarüütel koos ettevõtte järelkasvuga. Männiku Piima loomadest pea pooled on noorkari.

Tänavu Eesti põllumajanduse tippjuhi tiitli pälvinud Avo Samarüütel on Roiul osaühingut Männiku Piim juhtinud ettevõtte asutamisest saadik. Viimastel aastatel Eestist üle käinud piimakriisist ja üleminekutoetuste ära võtmisest hoolimata on Samarüütel suutnud majandada selliselt, et kahjumis olid nad vaid ühe aasta ning praegu pole ettevõttel isegi ühtegi pangalaenu turjal.