Kaupo Jõeveer töötab Maarja koolis füsioterapeudina, aga just temalt pärineb idee tuua ülestõusmispühadeks lavale midagi erilist ning just talle on jumal kinkinud erakordse musikaalsuse.

Etenduse kulgedes tundus korraks, et lavale on unustatud tuua peategelane, et Jeesus Kristust ei olegi. Aga kui jutustamise järg jõudis sinnamaale, kuidas Marta ja Maarja enne pühaõhtusöömaaega Jeesust tervitasid, ta eest hoolitsesid ja teda õliga määrisid, ja kui siis loo tegelased läksid publikusse laste juurde, puudutasid neid käega ja võidsid aromaatse õliga, sai selgeks, et Jeesus Kristus oli kohal – igas Maarja kooli lapses oli natuke Jeesust.

Etenduse muusikajuht Karmen Linnamägi arvas, et väikesed imed leiavad aset ka nende majas ja iga päev. Kooli direktor Jaanus Rooba lisas hiljem, et tõesti on juhtunud seda, et esialgu jalutuna näivad lapsed hakkavad samme astuma ning kõnetud lapsed sõnu ütlema. «Loomulikult on see eelkõige meie füsioterapeutide ja logopeetide teene, aga need on ka meie väiksed imed,» sõnas ta.