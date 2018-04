Tänasest saab geeniproovi loovutada Tartus neljas kohas

Geeniproovi jaoks võetakse inimeselt veenist ühe katsutiga 6 ml verd. Oluline on, et geenidoonor on eelnevalt allkirjastanud nõusolekuvormi, mida saab teha veebikeskonnas www.geenidoonor.ee. Samalt aadressilt leiab ka täieneva nimekirja verevõtukohtadest.

Geeniproovi andmiseks ei pea enne registreeruma, tuleb lihtsalt verevõtukoha avamise ajal kohale minna. Kogu protseduur võtab aega mõned minutid. Geenidoonorina verd loovutades on soovituslik olla 4-6 tundi söömata-joomata. See pole otseselt oluline geeniuuringuks, aga kui geeniuuringu käigus tekib vajadus täiendavateks uuringuteks, näiteks südame-veresoonkonna haiguste vereanalüüsiks, siis täpsemate tulemuste tarbeks on parim, kui veri on antud eelnevalt söömata. Kui inimene on söönud hommikusööki, siis vereproovi sobib hästi andma minna lõuna paiku või pärastlõunal.