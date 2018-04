Peeter Laurits suunab mõtisklema surmast

Jänese kujund sai alguse Joseph Beuysi performance’ilt, mis toimus 1965 Düsseldorfis isikunäituse avamisel. Beuys käis ühe joonistuse juurest teise juurde, süles surnud jänes, ja sosistas talle midagi. See tähendas, et kunsti seletamine on mõttetu.