Linnavalitsuse detailplaneeringute teenistuse juhataja Aire Priksi sõnul käib jutt alast, kuhu on ette nähtud korterelamud 25-protsendise toetava otstarbega. See tähendab, et lisaks eluruu­­midele võivad majades koha leida ka näiteks toitlustus-, teenindus- või haridusasutused.