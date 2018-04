Piirivalvurid otsisid Peipsil kadunud kalastajat

Sõprade kinnitusel oli mees varahommikul raskes joobes, mistõttu ei võetud teda järvejääle kaasa, vaid jäeti kaldale pead puhkama. Õhtuhämaras järvelt naastes avastasid mehed, et sõber ei jäänudki kaldale, vaid oli mõni aeg hiljem nende järel samuti järvele kõmpinud. Mehed teatasid juhtunust piirivalvuritele, et paluda abi mehe otsingutel.

«Järvel on praegusel kevadisel ajal mitmeid ohtlikke kohti, pragusid ja lahvandusi, kus ohutuks liikumiseks on tarvis inimese kogu tähelepanu. Joobnuna ei hinda inimene ümbruskonda ja ohtu reaalselt ega pane tähele hoiatussilte ja tähiseid, mis me järvele oleme paigaldanud. Purjuspäi järvejääle minek on väga eluohtlik,» rõhutas juhtivpiirivalvur.