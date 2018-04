Tartu Ülikool lahendab teadusrahastuse probleemi loosiga

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna teadusprodekaan Külli Kingo ütles, et ülikool on olukorras, kus terviseuuringute alarahastamine on hakanud takistama meditsiini teaduspõhist arendamist. See on ajanud hulga uurimisrühmi tõsisesse kitsikusse.

«Selleks et kõikidel teadlastel oleksid võrdsed võimalused saada lisaraha ja et rahajagamisprotsess oleks võimalikult läbipaistev, oleme tõesti otsustanud hakata teadusraha jagama televisiooni otse-eetris loosiratta abil. Hea meel on tõdeda, et ülikooli juhtkond tuli algatusega kaasa,» lisas Kingo.

Tartu ülikooli rektori kohusetäitja Tõnu Lehtsaar avaldas heameelt, et Eesti teaduse rahastamise küsimusele on ülikoolis lõpuks lahendus leitud.

«See teema on teinud ülikoolis palju muret, kuid eks kõige paremad lahendused on ju ikka need kõige lihtsamad. Suur tänu ka minu poolt meditsiinivaldkonna helgematele peadele, kes tegid rektoraadile selle ettepaneku,» ütles ta.

Lehtsaar lisas, et ülikool hakkab sõlmima koostöölepingut telesaatega «Suur lotokolmapäev», kus igal nädalal on ühel teadlasel võimalus saada otse-eetris endale SuperSummi loosirattaga hea õnne korral teadustöö tarbeks raha juurde.

Tartu ülikooli teadlase, riikliku teadustöö preemia laureaadi Joel Starkopfi sõnul on see suurepärane plaan: «Teadlaste olukord on praegu väga ebakindel. Loosiratas on justkui õlekõrs igale teadlasele ja annab väikese lootuskiire oma teadustööga julgemalt edasi liikumiseks.»