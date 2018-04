Praost Ants Tooming seletab Kristuse ülestõusmist ja munade värvimist

«See on ülestõunud Kristuse sümbol,» vastab Tartu praost ja Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming ning selgitab.

Kui munast lihtsalt mõelda, siis see on ilus asi. Kui see katki läheb, siis on see üks plöga. Kui muna hakkab mädanema, on lugu päris paha, aga kui muna õigesti kasutada, saab sellest maitsva toidu.

«Kui sa seda aga õige soojusega hellitad, tõuseb uus elu, sünnib tibu,» räägib Ants Tooming. «Niisiis, see muna on nagu elav hing. See, mis temast saab ning sellest, kuidas sa teda hoiad, sõltub, kas ta läheb üles või läheb surma poole.»

Jeesus Kristus laskis end risti lüüa ja tõusis kolme päeva pärast üles – uskmatule tundub see absurdne!

Piiblis on otseselt ja sõna-sõnalt kirjeldatud neid eelugusid, ja sündmust ennast, ja mis siis edasi juhtus. Väga pikk aeg on mööda läinud. Aga kui meil oleks siin keegi väärikas eeskuju, kes ütleks, et mina olen sellist asja näinud ja kogenud, siis me võtaksime seda palju tõsisemalt. Aga kuna sellest on tõesti palju aega möödas …

Aga seal on kõik kirjas, see on lihtne lugeda, see on otsene tunnitus ja seletus. Kuigi jah, seda ei võeta enam niiviisi.

Õpetaja Ants Tooming Suure Reede ristikäigul Tartus. FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Aga iseenesest. Kristuse ristisurm räägib inimese igavikulisest olemisest ja meenutab inimestele seda, et tuleb ka ise valmis olla igal hetkel selleks minekuks.

Kuhu me läheme, siin ju täpset vastust ei ole. Aga esivanemate veendumus on meil ju kalmistute väravassegi kirjutatud: «Tulge tagasi, inimeselapsed!»

Kuhu tagasi?

Sinna, kus meile eluõigus anti.

Kui me usutunnituses ütleme, et ma usun igavest elu, siis see «igavene» ei tähenda kuhugi ühes suunas liikumist, vaid see on algusest peale olnud, see igavene elu.

Niisiis on tegemist eelkõige hingehoidmisega, hinge ettevalmistamisega.

Mida Kristuse ristisurm siis õpetab?

Ristisurma tähendus on ka valvsusele manitsev. Et ükskõik, mis me siin elus teeme, tuleb meeles pidada, et see võib alati kuidagi riivata kellegi teise elu või kellelegi teisele kannatusi põhjustada.

Sellist süütut või puhast või veatut inimest ei olegi ju olemas, ja see üleüldise süü enese peale võtmine... Ma arvan, et see Kristuse elu on õpetlik eeskuju meile kõigile, et tema järgi me peaksime kõigepealt end läbi katsuma ja enda ümber vaatama.

Aga Jeesus Kristus oleks nagu meie kõikide patud juba lunastanud, või mida see tähendab?