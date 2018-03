Politsei otsib Tartu Lõunakeskuses juhtunud avarii tunnistajaid

Täna kella kella 17.54 ajal teatati, et Tartus, Ringtee tänav 75 parklas ehk Lõunakeskuse parklas on külge sõidetud sinna pargitud sõidukile BMW X6, ja külgesõitja on lahkunud sündmuskohalt. Külgesõit võis toimuda ajavahemikus kella 16.30- 17.50. Nühkejäljed vasakpoolsel esinurgal.