Püha Ristitee ehk Via Crucis või Via Dolorosa inspiratsioon pärineb varajastelt palveränduritelt Pühalt Maalt, kes püüdsid jäljendada Kristust, läbides tema kannatamisega seotud paiku.

Viies kord ristiteel

Tartu praost ja Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming ütles, et see oli Tartus juba viies kord, mil erinevate koguduste esindajad koos linnarahvaga Suure Reede ristitee läbisid ning et viis aastat tagasi alustati seda teekonda Peetri kirikust. Sealt suunduti alla linna Jaani kirikusse, ja nii edasi mööda järgmisi pühakodasid kuni Salemi kirikuni välja. Nüüd käis ring vastupidi.

Algul olid ristitee rännakud ehk rahvarohkemadki kui tänavu. See tundus nii uus ja põnev ettevõtmine ning andis inimestele hea võimaluse kõik pühakojad läbi käia, süveneda ja mõtiskleda.

Jeesus Kristuse ristitee kannatuseloo kirjakohad ja nende ettelugemine on koguduste vahel ära jaotatud. «Igas kirikus toimub midagi, see on iga kirjakoha teemaline mõtisklus ja palve kuni hauarahuni välja,» selgitas Ants Tooming.

Ta rõõmustas väga selle üle, et Tartus on kõik kristlikud konfessioonid üksteisele käe ulatanud ning koostööd tehakse juba 25 aastat - igas kuus saadakse vaimulikega kokku.

Pühad algavad pühapäeval

Suurel Reedel soovitakse eelkõige rahu ja õnnistust. Ning homse, vaikse laupäeva soovid on samuti rahulikud. Pühad algavad ülestõusmispühadega ehk pühapäeval.

Pika nädalalõpu lähenedes näeb linnas paraku ka ähmase pilguga inimesi. Õpetaja Toominga meelest on õnneks see mentaliteet - et kolm vaba päeva, ja peame nüüd pidu, vaikse nädalalõpu puhul palju vähemaks jäänud kui see oli ehk kümmekond aastat tagasi.

«Ja rahulikum ja perekesksem osa ühiskonnast sõidab ju suvekodudesse oma esimesi lillekesi kõpitsema, mis on ka Jumala teenimine, kui Jumal sinna keskele osatakse mõelda. See on hästi armas,» sõnas ta.