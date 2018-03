Tüdrukud otsivad Tartu digi-ilmast põnevust

Sündmus leiab aset Tartu kesklinnas, rahvusvahelises mobiilitehnoloogiate arendusega tegelevas ettevõttes Fortumo, kus on sisse seatud neli töötuba. Koolitüdrukud proovivad oma mõistuse ja käega järele selle, mida sisuliselt tähendavad toote juhtimine ja disain, veebilehe programmeerimine, mobiilirakenduse tegemine või mida üldse kujutab endast kogemuspõhine tootearendus.

Ülenurme gümnaasiumi õpilane Liis Reimand ütles, et talle soovitas seda päeva üks temast palju vanem sõber. Liis Reimand võttis kaasa oma parima sõbranna Reena Seeba, kes ütles, et tema vanemad tegelevad samuti infotehnoloogiaga ning soovivad, et Reenagi tulevik võiks digitehnoloogiaga seotud olla. Ja et teda huvitab see ka.

Kaks Tallinnast, täpsemalt Kadrioru Saksa Gümnaasiumist Tartusse sõitnud tüdrukut Katriin Viljamaa ja Stefany Müür on samuti kohal. Stefany on kiindunud videode tegemisse ning unistab saada filmioperaatoriks, neid mõlemaid huvitab ajakirjandus ning nad on seotud kooliuudiste tegemisega.

Kahekümne kuue koolitüdruku mentorid on täna näiteks Vanessa Vorteil, kes juhib veebilehe tegemise töötuba. Ta õpib Tallinna Ülikoolis inimese ja arvuti interaktsiooni ning töötab oma toote arendamise kallal. Lisaks jagab ta oma praktilist kogemust õpilastele ja tudengitele, õpetades mitmeid aineid IT-valdkonnas.

Kelian Kaio juhib mobiiliäppide töötuba. Kelian töötab Androidi arendajana Mooncascade’is ja õpib Tartu Ülikooli magistrantuuris tarkvaratehnikat. Tema esimene kokkupuude programmeerimisega oli gümnaasiumis, kus ta pidi kirjutama väga lihtsa koodijupi. Sellest piisas, et Kelian otsustaks minna Tartu Ülikooli informaatikat õppima. Mobiiliarendusega on ta nüüd tegelnud kaks aastat. Kelianile meeldib luua rakendusi, mis on inimestele kasulikud.

Jaana Metsamaa veab tootejuhtimise ja disaini töötuba. Ta alustas karjääri mobiilirakenduste programmeerijana, hiljem on ta täitnud projektijuhi, analüütiku, arendusjuhi ning tootejuhi rolle ettevõtetes nii Eestis kui ka välismaal. Praegu õpib ta TTÜ ning Tartu Ülikooli ühisprogrammis küberkaitset ning töötab Pipedrives tootejuhina igapäevaselt turvalisusega seotud arendustega tegelevas tiimis.

Triin Jassov räägib koolitüdrukuile aga, mida tähendab kasutajale kogemuspõhine tootearendus. Triinu äripartneriks võiks pidada Pipi Pikksukka, kelle lemmiklause oli: «Ma ei ole seda kunagi proovinud, aga kindlasti oskan.»

Triin on püsimatu ja reisib seetõttu palju. Viimati aitas ta prototüüpida valgusinstallatsioone Amsterdami valgusfestivaliks ning ehitas lõhnale reageerivad interaktiivsed raamatud Miami Art Basel'i näituseks. Triin on kasutajakogemuse disainer, korvpallur, ettevõtja.

Digirlside päev leiab täna aset Fortumos. Fortumo on mobiilitehnoloogiate arendusega tegelev osaühing, mis püüab kokku viia kaks poolt: makseid koguda soovivad kaupmehed ning need mobiilioperaatorid, kelle kasutajad saavad ostetavate toodete ja teenuste eest tasuda oma mobiiliarve kaudu.

Fortumo personalijuht Kätlin Lepp lisas, et neil töötab Tartus 60 inimest, kellest 19 on naised ning kui arendajatest rääkida, siis paarikümnest arendajast kolm on naised.

«Naised ei ole kehvemad töötajad, nad on väga hakkajad ja tublid,» sõnas ta. «Kindlasti võiks neid tööl olla aga enam, sest mitmekesisus rikastab töökeskkonda.»

Ka märkis ta, et nende ettevõttes töötamine ei tähenda sugugi seda, et kõigil on IT-taust. «Inimene võib õppinud olla hoopis midagi muud, sest ettevõttes on ka teisi positsioone, kus tegelda – ei pea olema ainult väga sügava taustaga arendaja,» ütles ta ja lisas, et üks töötaja on neil hoopis juurat õppinud.

Digigirls´i päevi korraldatakse koostöös mittetulundusühinguga Kogukond Tech Girls. Ettevõtmine koondab kahe aasta jooksul 50 teavitussündmust üle Eesti ning veel eraldi kümmet töötuba tehnoloogiaettevõtetes. Tänane päev Fortumo Tartu kontoris on esimene tüdrukutele suunatud teavituspäev.

Kõik see omakorda mahub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi käivitatud programmi «IKT on kõikjal», mis püüab kummutada digivaldkonnas levinud stereotüüpe ning on suunatud tüdrukutele ja noortele naistele, et innustada neid julgelt kaaluma digivaldkonna erialadel kõrgkoolides õppimist ja töötamist.