Pühademure: kana võiks muneda kaks muna päevas

«Iga muna, mis kana seest kukub, läheb kohe kaubaks,» märkis Hermet.

Valgamaal Tõlliste vallas tegutseva Linnu talu päevatoodang on niigi muljetavaldav - 55 000 muna.

«See, et ladu jääb tühjaks, on igal aastal munadepühade paiku nii, midagi teha ei ole,» ütles ta. «Ja tänavu ei ole meil õnnestunud mune ka kuidagimoodi ette varuda.»

Jarno Hermet. FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Valgamaa linnufarmis on muidu 88 000 kanakohta, päris kõik kohad täidetud ei ole. Umbes kolmandiku või neljandiku ringis on kanadest valged ehk need, kes munevad valgeid mune, ning ülejäänud on pruunimunakanad.

Praegusel ajal on muidugi just valged munad eriti nõutud, kuna valget muna värvides jäävad toonid eriti erksad, aga pruunidki on Jarno Hermeti sõnul pühadeks sobivad.

«Kui neid näiteks sibulakoortega värvida ja kasevihaleht ka vahele siduda, saab mu meelest väga ilusad munad, kus üks pruun värv läheb üle teiseks ning natuke rohelist on ka,» kirjeldas ta.

Hermetite peres on viis liiget, abikaasa Reet Hermet, ja nende kolm tütart. Pere toidulaual ei ole sellepärast, et suurt linnufarmi peetakse, küll mune sagedamini kui teistel, aga munaroast peavad seal kõik lugu.

Valge ja pruun muna on mõlevad hea toiteväärtusega. FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Mis muna toiteväärtusesse puutub, siis Jarno Hermeti sõnul, ei ole mingit vahet, kas muna on valge või pruuni koorega. Vahe võib olla vaid selles, et valge koorega muna on pisut hapram.

Linnu talu asutas 25 aastat tagasi Jarno Hermeti ämm Astre Jaagant – niisiis on see pereettevõte.

«On olnud kergemaid ja raskemaid aegu, aga oleme suutnud siiski turul kenasti püsida,» märkis Jarno Hermet veel. «Meil on Eesti kliendid, see tähendab siinsed hulgilaod ja mõned pagariettevõtted, kes meilt mune ostavad.»

Ülestõusmispühade puhul Linnu talu kanad mingit preemiat ei saa, kuna neil on täpselt välja arvutatud toiduratsioon, mille kõige olulisem komponent on täisväärtuslik jõusööt. Selles on olemas kõik vajalik, et kanad hästi muneksid ja end hästi tunneksid.

Linnu talu linnud. FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane