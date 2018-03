Tiiki libisenud poiss pääses napilt surmasuust

Päästjad said kell 20.34 teate, et Haage külas kukkus inimene tiiki. Kohale tõtanud päästjad leidsid oma kodu lähedusest seitsmeaastase läbimärja poisi. Selgus, et poiss oli mõnisada meetrit eemal äärest jäätunud tiigi juures mängides vette libastunud, kuid ise välja pääsenud, teatas Lõuna päästekeskus.