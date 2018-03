Ülikoolilinna hotelli otsiti doktorikraadiga administraatorit

Tööportaali Leia arendusjuht Valdo Kivimägi ütles, et Töötukassa kuulutused ilmuvadki Töötukassa palvel ka portaalis Leia. Sedasi peaks teade jõudma võimalikult paljude huvilisteni. «See on juba teine kuulutus, mille puhul on tehnilise rikke tõttu ametikohale kandideerimise üheks tingimuseks märgitud doktorikraad,» nentis Kivimägi. Ta lisas, et hiljuti prooviti portaalis Leia uut tehnilist lahendust, mille kallal arendaja praegu töötab, et vead parandada.