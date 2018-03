Tõmmu viks mees kogub raha olematule keskusele

Paar nädalat tagasi, ilmade soojenedes ilmusid Viljandimaal taas välja lilli pakkuvad, aga tegelikult neid müüvad tõmmud naised. Tartu- ja Jõgevamaal pole politsei viimasel ajal inimestelt vähem või rohkem pealetükkivalt kahtlasi annetusi nõutavatest tegelastest kuulnud, kuid see ei tähenda, et naha üle kõrvade tõmbamine on inimloomusest kadunud.