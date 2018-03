Satelliitsaatjatega sookured pole veel kodumaale jõudnud

Rändekaart näitab, et kolm sookurge, Paslepa, Liiva ja Mati viibivad praegu Saksamaal. Aivar ja Uko on Serbias, Ivar Ungaris ja Hauka 3 Rumeenias. Loode on jäänud pidama Lõuna-Prantsusmaale, vahepeal Türgis puhanud Ahja 5 on aga otsaga Lõuna-Ukrainas Askania Nova biosfäärikaitsealal.