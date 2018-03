Tallinna-Tartu maanteel möödasõiduala lõpus müraseina varju jääva külatee ots on osutatud kollase noolega. Peateele sõitjat hoiatab stoppmärk, peateel sõitjale on hoiatuseks kiiruspiirang 70.

​Tartu-Tallinna maantee esimene valminud 2+1 sõiduradadega möödasõiduala on tehtud vimkaga, mis võib mõne juhi roolis kangeks ehmatada, aga see on veel väike asi.