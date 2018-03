Autodele väikseks jäänud Annelinnas võib kodu juures trahvi saada

Tartu suurima linnaosa Annelinna kortermajade parkimisprobleemid olid esmaspäeval arutlusel linnavalitsuse kabinetiistungil. «Annelinnas on sõidukite rohkus põhjustanud olukorra, kus pargitakse haljasaladel ja kõnniteedel,» seisab Tartu linnavalitsuse liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelise koostatud ülevaates.

Ja kes eksib, see maksab: nii Annelinnas kui ka mujal valesti parkijatel hoiab silma peal Tartu menetlusteenistus. Juhtivmenetleja Ülle Neeme teatas, et 2017. aastal määrati Tartus parkimisnõuete rikkumise eest 4906 trahvi ja vähetähtsate rikkumiste korral piirduti hoiatusega 5337 juhul. Selle aasta kahel esimesel kuul on parkimisnõuete rikkumise eest tehtud 671 trahvi ja hoiatamisega piirdutud 660 juhul.