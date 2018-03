Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna elektriauto Nissan Leaf on viie ja poole aastaga maha sõitnud ligi 41 000 kilomeetrit. Nüüd vajab auto aku vahetamist.

Pisut üle kuue aasta tagasi taotles Tartu linnavalitsus valitsuselt oma sotsiaaltöötajate kasutusse 30 elektriautot Mitsubishi I-MIEV ning neli elektriautot Nissan Leaf ametnikele töökohustuste täitmiseks. Suures plaanis on säästlikud elektriautod end seni õigustanud, kuid nüüd on käes tasumisetund: mitmel autol on vaja välja vahetada kallis aku.