Piirivalvurid tabasid Peipsil eksinud ja ajutist kontrolljoont ületanud Venemaa kalamehed

Siirand toonitas, et järvele tulijal ei piisa üksnes navigatsiooniseadme omamisest, vaid väga täpselt peab oskama neid ka kasutada nii, et neist abi oleks. «Reeglina ollakse suuna valimisel tähelepanelikumad siis, kui ilmaolud on kehvemad, kuid antud juhtum näitab, et see tähelepanu peab sama terav olema ka siis, kui ilmaolud on selged ja kaldast tuled kätte paistavad. Navigatsiooniseadmete oskuslik kasutamine ja olustiku adekvaatne hindamine aitab selliseid vahejuhtumeid kindlasti vältida,» ütles Siirand.