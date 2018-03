Katrin Talihärm: raha ei kasva puu otsas, vaid teadlikke valikuid tehes

Raha kasvatamise esimene ja vältimatu samm on säästmine. See on ka garantii aegadeks, mil mõned ootamatud väljaminekud nõuavad raha või kaovad ära pidevad sissetulekud. Olgu näiteks vajadus soetada uus pesumasin või kaob töö või lisateenistus. Rusikareegel on, et kõrvale võiks olla pandud vähemalt kolme-nelja kuu kulude katmiseks vajalik summa.