Testimise käigus sai selgeks, et käed-vabad-piletisüsteemi Tartu bussidesse niipea ei tule

Uudset piletisüsteemi arendatakse edasi, kuni probleemid on lahendatud.

«Linn tänab Jiffi meeskonda hea koostöö eest. Loodame, et esilekerkinud takistused saavad ületatud ning saame linnaliinibussides käed-vabad-piletisüsteemi juurde lähiaastail tagasi tulla. Tartu linn on loomulikult jätkuvalt avatud erinevate uudsete toodete ja teenuste testimiseks ja kasutuselevõtuks,» ütles abilinnapea Raimond Tamm.

Käed-vabad-piletisüsteemi Jiffi on Tartus testitud alates augustist ning tänaseks on selle käigus 2500 testijat teinud üle 60 000 sõidu. Testimise eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas toimivad mitmed erinevad Androidil põhinevad telefonid Jiffi süsteemis ning kas süsteem peab vastu suuremale kasutajatearvule.

Jiffi arendaja Turnit OÜ tegevjuhi Andres Birnbaumi sõnul täitis testimine oma eesmärki. «Meie algoritmid ja majakad töötavad väga täpselt, kuid samas selgus, et süsteemi pole praegusel hetkel mõistlik kasutusele võtta. Probleem on selles, et kuna Androidil põhinevaid telefone ja nende tootjaid on väga palju, ei ole ühtset standardit, mille järgi telefone toodetakse,» rääkis Birnbaum.

Ta selgitas, et paljudel odavamatel telefonidel on sees väiksema jõudlusega riistvara, mille hulka kuulub ka Bluetoothi kiip, ja need ei suuda Jiffi majakaid tuvastada, kuna telefonis olev kiip on lihtsalt liiga nõrk.

«Kuna odavama hinnaklassiga telefonid on praegu kõige populaarsemad, siis ei saaks väga suur hulk nutitelefonide omanikke käed-vabad-süsteemi kasutada,» nentis Birnbaum.

Kallimad telefonid on küll piisavalt võimekad, kuid neil on tehases Bluetooth seadistatud nii, et 15-30 minuti pärast lülitatakse see automaatselt välja ja rakendus pärast seda busse enam tuvasta.

Rakenduse taaskäivitamine muudaks kasutamismugavuse madalaks ning kaoks käed-vabad-süsteemi mõte, sest telefoni peaks iga kord bussi astudes kontrollima. Samuti võib tekkida olukordi, kus rakendus jätab pileti registreerimata.

«Sisuliselt tähendab see, et me oleme ajast paar aastat ees. Meie süsteemi infrastruktuur ja algoritmid töötavad väga täpselt, kuid telefonitootjad ei toeta Bluetoothil põhinevaid teenuseid veel piisavalt, et saaksime pakkuda kvaliteetset, mugavat ja töökindlat süsteemi,» selgitas Birnbaum.

Kuna poolikut lahendust bussisõitjale pakkuda ei soovita, siis ei võeta käed-vabad-piletisüsteemi hetkel kasutusele ja tegeletakse selle arendamisega edasi seni, kuni süsteem on töökindel.