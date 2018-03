Sirje Toomla: russitsismid meie ümber

Russitsisme ei pruugi kuigi kergesti ära tunda, me oleme niivõrd harjunud nendega. Propusk, davai, pakaa, nahaalne – nendel on venepärasus silmaga näha ja kõrvaga kuulda. Meie igapäevases keelekasutuses on aga rohkesti niisuguseid sõnu, väljendeid, vormilisi veidrusi ja toortõlkeid, mille venekeelset päritolu ei tunneta naljalt enam keegi ja mis lipsavad väga kergesti meie kõigi, ka riigikogu deputaatide (vene k депутат) kõnesse ja kirja.

Minu suur «lemmik» russitsismide seas on väljend «näol» (в виде), näiteks Jaak Jõerüüdi näol on tegemist tugeva kandidaadiga või Rail Balticu esimesed ehitamised saavad alguse Tallinna Ülemiste trammi näol. On ilmselge, et nägudega pole neis näidetes avaldatud mõttega midagi ühist.