Tartu linnavalitsus pidas plaani üürida Tamme koolile esimeste klasside jaoks ruume kurtide ühingu majas Suur kaar 53 teisel korrusel, samas majas on pubi 6teist Kannu.

Tartu linnavalitsus pidas plaani üürida Tamme koolile esimeste klasside jaoks ruume kurtide ühingu majas aadressil Suur kaar 53 teisel korrusel, selleks et mitte panna kõik esimesed klassid uuest õppeaastast teise vahetusse. Tamme kooli majast on see ärihoone üle õue.