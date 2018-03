Tartu linnavalitsus andis teada, et hakkab linnamuuseumile ning selle filiaalidele uuesti direktorit otsima. Direktorita on linnamuuseum 2016. aasta sügisest, kui toonane juht Merike Toomas ameti maha pani ning talle ei suudetud sama aasta septembris uut mantlipärijat leida. Sellest ajast on linnamuuseumi direktori kohusetäitjana töötanud arendusjuht Marge Rennit.