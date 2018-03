Koerad käisid kohvikus

«Huvilisi on väga palju,» rääkis ta. «Me loodame saada järjest rohkem koostööpartnereid, et üritus oleks ka hariv,» lisas Niroda.

Täna oli kohvikus ka PetCity loomaarstid ja -õed, kes koeraomanike küsimustele lahkelt vastasid ning kliinikusse tasuta kontrolli kutsusid. Loomaarst Jaana Parek rääkis, et iga koeratõug on erinev ent agressiivne pole keegi. «Igal tõul on omad eripärad ning inimesed võimendavad neid aretades,» rääkis ta.

Shar Pei koeratõug on Pareki sõnul mõnes riigis hoopis keelatud, sest neid kasvatati võitluskoerteks. Mais juubelit tähistav ja viieaastaseks saava Deily kohta ei saa kindlasti öelda, et tegemist oleks agressiivse või kurja koeraga. Shar Pei tõug pärineb hoopis Hiinast, seal kasvatati koeri lihaks.

Parek tundis heameelt, et Tartu linn koertest hoolib ning jalutusväljakuid on loonud.

Šveitsi lambakoeraga üritust külastanud Roosi Pedassaar ütles, et sellised üritusi koertele eriti pole. Kolmeaastane Diego näitas uute sõprade vastu üles suurt huvi. Ka Selena Lubi märkis, et spordiüritusi küll on koertele, aga suhtlemiseks mitte. Lubi koer Amara, kes on amstaffi ja pitbulli segu, oli üsna arg ning paitamisest hoidis eemale.