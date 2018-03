Valsikuninga muusikaga operett Vanemuises lummab violetse valgusega

Nädal enne ülestõusmispühasid esietendunud operetis „Viini veri“ on mängus suursugusust ehk 19. sajandi alguse kõrgema seltskonna elu (kõver)peegeldusi, kuid teatud mõttes on selles lavateoses ka vandenõu. Nii et väga kohase ja meeldejääva värviga lavapilt sellele operetile.