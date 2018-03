Einasto sõnas intervjuus Lõuna-Eesti Postimehele, et sünnitusosakondade säilitamiseks Põlva ja Valga haiglates oleks tarvis vähemalt 300 sünnitajat aastas ning nende sulgemine on päevakorras olnud juba pikka aega.

«Petitsioon on üks võitluse vorm, kuid neid on veel. Elu algab sünnist ja on äärmiselt kahetsusväärne, et me soovime kulupõhiste argumentidega elu maapiirkondades välja suretada,» rääkis liikumise eestvedaja Indrek Sarapuu Lõuna-Eesti Postimehele. «Täna antud allkiri võib saada tulevase elu aluseks.»