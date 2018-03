Sel pühapäeval jõuab kätte aeg, mil talvepimedusest tülpinud ja vitamiinivaeguse all kannatav eestlane läheb üle suveajale. Kellakeeramise suhtes on inimesed olnud läbi aegade vastakal seisukohal, kuid kindel on see, et see puudutab ühel või teisel viisil meid kõiki.