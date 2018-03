Närilised metsas ja teaduses

Pole minu asi seletada, kuidas metsa ja metsakasutust uurivaid teadusi klassifitseerida, kuid on selge igaühele, kes on uurinud kultuuri ajalugu, et mets on fundamentaalne ühiskondlik paradig-ma isegi seal, kus teda ei kasva. Seepoolest ei vii praegune hüsteeria Vorbuse tselluloositehase metsapoolse toorainevaru suhtes isegi mitte Raja tänavale, pealegi Tartus ei õpetata inimeste palgi- ja võsatundmise psühhopatoloogiat.

Osa metsamehi on vait. Paraku saab seda vaitolemist tõlgendada kui seesmist leppimist suure tõenäosusega, et see tehas ikkagi Vorbusele tuleb. Miljardiline võõra raha investeerimine Eestisse on päratult suur rotilõks. Tselluloosi tootmisel tekkiva haisuga metsateadus ei tegele. See on puhttehnoloogiline probleem, mis Tallinnas lahendati nii, et torutati Härjapea jõgi ning tselluloosi- ja paberitööstus viidi linnast välja. Kas nüüd on siis nii, et mis Tallinnale ei sobi, käib Tartule küll?

Kes peaks vastavaid uuringuid rahastama? Seda ei otsustata mingi evalvatsiooni järel. Riik ei saa seda korraldada ka mingi ühtse paketina, sest see jätaks kõik ülikoolid kuivale. Kui seda teeb suvaline väliskapital, siis kaldub see paratamatult eelistama oma riigi kodakondseid. Mina eelistaksin CERNi või LIGO või Euroopa lõunaobservatooriumi mudelit, milles teadusliku konsortsiumi juhtimine on valitsusest ja erakondlikust poliitikast selgesti lahutatud – või me erakonnastame kõik teadlased ja tekivad akadeemilised imaamid. Muide, teaduse riiklik juhtimine on Eesti Vabariigi põhiseadusega ilmselges vastuolus.

Teisiti on lugu tugeva ekspordiga, käesoleval juhul siis Eestis kasumlikult lisaväärindatud puidutoodetega. Riik saab seda soodustada, aga kui kaubandussuhetes hakatakse USA eeskujul eelistama multilateraalsetele kokkulepetele bilateraalseid lepinguid, siis kas keegi seletaks lihtsurelikele ära, kus Balkani poolsaarel vajatakse Eestis toodetud täispuitmööblit, mis on mitu korda kallim kui kergmetall või betoon? Kogu selgitustöö on laokil, ent Vorbuse oleks juba nagu okastraadiga ümbritsetud.