Botaanikaaia aednik Tiiu Tõnson ütles, et näitusel saab ootusaega linnulaulu ja lillelõhna abil pisut lühendada. Lisaks enam kui 30 tulbisordile on näitusel koha leidnud ka nartsissid ja teised kevadtaimed. Pärast näitust jäävad lillesibulad puhkama, et need sügise hakul botaanikaaeda istutada.