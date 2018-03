Tartu vähekindlustatud pered saavad omale koduapteegid

Benu ja Dharma koostöös komplekteeriti inimeste annetatud tervisetooteid 360ks koduapteegiks, mille igaühe väärtus on ligi 50 eurot. Tartu linnavalitsuse abilinnapea Tiia Teppan sõnul on heategijate panus piirkonna majanduslikes raskustele peredele väga suureks abiks. «Suur kummardus kõikidele heategijatele, tänu kelle panusele jõuavad hädavajalikud tervisetooted 30 Tartu pere kodudesse. Praegusel ajal, mil viirushaigused endiselt lapsi kimbutavad, on abi väga õiges kohas. Oleme väga tänulikud kõigile neile, kes omalt poolt annetuse tegid ja aitavad kaasa abivajavate perede laste tervise parandamisse,» sõnas Teppan.