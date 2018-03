Tagasikutsutud Tartu ülikooli üliõpilasesinduse esimehe asemele valiti Allan Aksiim

Allan Aksiim rääkis, et kandideeris esimeheks kuna tundis muret, edevust ja ka vajalikkust, samuti kinnitas ta, et tal on palju panustada üliõpilaskonna esimehena. «Kavatsen seista Tartu Ülikooli üliõpilaste huvide eest, juhtida üliõpilasesindust tasakaalukalt ja olla ülikooli rektoraadile väärikas partner,» sõnas Aksiim.