Kliinikum ei taha endale sünnituskombinaadi mainet

Helle Karro sõnul on Põlva naised lahkesti oodatud Tartusse sünnitama.

Haigekassa otsus sulgeda Valga ja Põlva haigla sünnitusosakond on pannud paljud Lõuna-Eesti tulevased emad muretsema, kas lapse ilmaletoomine on piisavalt turvaline ning ega juhtumisi Tartu ülikooli kliinikumist ei saa seetõttu sünnituskombinaati, mis rahvamasside tungi ajal kaotaks inimlikkuse. Kliinikumi naistekliiniku juhataja Helle Karro kinnitusel ei ole nendel kuuldustel alust ning Eestis on endiselt väga ohutu sünnitada.