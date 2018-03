Vahetustudengina Euroopas õppimas: kogemus, mis ei unune

Selleks, et pärast gümnaasiumi lõppu iseseisva elu algusest ja kõrgkooliõpingutest maksimumi võtta, lähevad paljud noored aastaks või pooleks välismaale tudengipõlve mõnusid nautima. Üks selliseid võimalusi on kasutada üliõpilasvahetusprogrammi Erasmus+, mis on viimase 30 aasta jooksul mitmelt poolt maailmast Euroopasse aidanud 4,5 miljonit tudengit. Eestis sai programm alguse 1999. aastal.