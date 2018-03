Unes pidutsev teadvus kandub piltidesse

Kunstniku sõnul pole unenäod tema loomingu otseseks inspiratsiooniks, sest need on liiga absurdsed ja sünged. Kunstis püüab Albert Gulk edasi anda pigem elurõõmu ja helgust ning teoste sürrealistlikud miljööd ja karakterid on konstrueeritud terava ärkveloleku teadlikkusega. Gulgi loodud humoorika metamorfoosse ringi läbi saavad asjadest inimesed ja inimestest loomad.