Kontserdivõimalus

Tartu Jaani kiriku praegune klaver on olnud kasutuses juba üle kümne aasta ning see saadi juba pruugitult Vanemuise kontserdimajast. Sihtasutuse Tartu Jaani Kirik juhataja Juhani Jaeger ütles, et uus klaver tähendab kogudusele ja kirikule palju. Jaegeri sõnul peetakse sel aastal Klaaspärlimängu festivali ja Mailaulu kontserdid just Jaani kirikus tänu uuele pillile.