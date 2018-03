See oli omal ajal tõeline sensatsioon, sest see oli esimene erootiline film, mida nõukogude inimesel õnnestus näha. Ja sedagi ainult Põhja-Eestis Soome televisiooni vahendusel. Ime siis, et peale selle nägemist hakkas eestlaste iive kohe plahvatuslikult tõusma.