Prokuratuur otsustas Nõo jahimehe tapmise kriminaalmenetlust jätkata

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja ja kriminaalmenetlust juhtinud ringkonnaprokurör kaalusid asjaolud taas läbi ning leidsid, et ilmnenud on vajadus viia läbi täiendavaid menetlustoiminguid.

«Kuivõrd tegemist on raske isikuvastase kuriteoga, mis on kaasa toonud inimese surma, siis tuleb kõikvõimalikke kahtlusi kontrollida ülima hoolsusega. Uurimisasutused peavad andma endast parima, et selgitada välja kõik asjaolud, mis niivõrd traagilise tagajärje kaasa tõid. Seetõttu nägime vajadust täiendavate toimingute tegemiseks ja uuendasime kriminaalmenetluse. Mõistetavalt ei too see ohvrit tagasi, kuid võimaldab anda rohkem vastuseid tekkinud küsimustele,» ütles Kaldoja.