Eesti teadusteatrid vallutavad Amsterdami

Teadusmaratoni korraldaja Helin Haga ütles, et esmapilgul võib Ahhaa koordineeritav teadusprogramm muude juubelisündmuste kõrval tunduda üllatava valikuna.

«Samas on teadus kultuuri lahutamatu osa ning Eesti 100. sünnipäeva puhul on igati sobiv juhtida tähelepanu ka sellele, kui hüppeliselt on teadus Eestis viimase saja aasta jooksul arenenud,» märkis ta. «Näitame, et klassikalistesse teaduskatsetesse saab edukalt põimida kultuurilisi ja ajaloolisi teadmisi.»

«Kahe päeva jooksul annavad neli meeskonda – Ahhaa, Teadusbuss, Psühhobuss ja Kvark – kaksteist etendust. Igaüks viib läbi kolm etendust, millest pikemad kestavad 30 minutit ja tutvustavad Eesti teadust, lühemad, 15-minutised etendused on aga ilma sõnalise osata ning neis on suurem rõhk koostööl ja visuaalsetel elementidel,» selgitas ta.

Haga sõnul ei olnud Holland teadusteatrite maratoni toimumiskohana juhuslik valik.

«Viimastel aastatel on Holland olnud Eestile oluline strateegiline partner, näiteks IT-valdkonnas, lisaks on Hollandis märkimisväärne eestlaste kogukond. Amsterdami teaduskeskus Nemo on omakorda üks Euroopa tuntumaid teaduskeskusi ning nad osalevad aktiivselt paljudes projektides, kus ka Ahhaa kaasa lööb,» möönis koordinaator.

«Ahhaa on tuntud kvaliteetsete teadusetenduste korraldajatena ning viimastel aastatel on Eestis tekkinud arvukalt uusi teadusteatrietenduste tegijaid, kes on kiiresti populaarsust kogunud. Seetõttu on teadusteatrite maraton hea võimalus tutvustada nii Eesti teadust kui ka noori teadlasi ning teadusteatrit kui kultuuri ühte vormi,» rääkis ta.