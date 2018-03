Viis kuud tagasi otsustasid tartlased kaasava eelarve hääletusel, et

75 000-eurost rahasüsti on kõige enam väärt Mart Reiniku kooli projekt «Liikuma kutsuv hoov» ning dendropargi ja Emajõe kalda liikumisradade arendamise idee, mille esitas Tähtvere spordipark. Nüüdseks on mõlema projektiga jõudsalt edasi liigutud ning dendropargis on juba koppki maasse löödud.