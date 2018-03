Tark masin pritsis Supilinnas seinale värvilise jalgrattakentaurnaise

Supilinna on tekkinud uus tänavakunstiteos.

Noorte kunsti- ja tehnikahuviliste tartlaste tegevus Herne 21 hoovis laupäeval näitas selgesti, et kevad on sama hästi kui käes. SprayPrinteri tark masin pritsis Oa 10c seinale mitmevärvilise kauni naisterahva, kes hoiab käes lillebuketti ja on ise poolenisti jalgratas. Talve taganedes algas nõnda tänavakunsti uus hooaeg.